Benito Juárez: Se sigue buscando a Miguel Macchi a diez días de su desaparición

11 julio, 2021

A 10 días de la desaparición del juarense Miguel Macchi, de quien sólo se halló la bicicleta en la que se desplazaba en la zona de quintas, cerca de la ruta 74, no hay novedades en su búsqueda a pesar de los intensos rastrillajes. “La desaparición de este joven, que vive solo ya que su mamá está en un hogar y es muy querido por un gran grupo de amigos, la conocimos por el aviso de su jefe, quien dio el alerta de que no se había presentado, en la noche del jueves 1 de julio, a trabajar en el hotel del cual es sereno. Desde ese momento se activó el protocolo de búsqueda, y se dio aviso a la Ayudantía Fiscal a cargo de la doctora Rodríguez, dependiente de la UFI 2 de Azul, del doctor David Carballo. Para la búsqueda recibimos un fuerte apoyo del jefe Departamental de Tandil, comisario mayor Pablo Iriart, quien envió personal de Caballería, Infantería, GAD y las comisarías de la zona, además del apoyo del Ministerio de Seguridad de Sergio Berni, con perros de rastreo de La Plata, Olavarría, Azul y Tandil. Y hay 150 efectivos que desde el sábado rastrillan más de 50 km alrededor del primer indicio que apareció, que es la bicicleta hallada a 5 km de la ciudad”, especificó el secretario de Seguridad del Municipio de Benito Juárez, Carlos Saba.



En la búsqueda también participa un avión del aeroclub juarense, grupos a caballo, en moto, Bomberos Voluntarios, que salvo cuando el clima no lo permitió en el caso del avión y los drones, han peinado de manera incesante toda la zona. Esta misma actividad continuaba hoy, específicamente en un radio de 8 km del lugar donde se encontró la bicicleta. “También se recorrió el arroyo, desde el inicio en la planta urbana hasta fuera del límite con Necochea, los cerros y canteras de arcilla y las cuevas existentes en la zona, porque por el espíritu naturalista de Miguel era posible que hubiera andado por esa zona. Pero seguimos sin novedades”, admitió Saba.

En adelante, y tras 10 días de intensos rastrillajes, la búsqueda continuará de acuerdo a lo que indiquen las autoridades judiciales.

