En la entrega de patrulleros: Berni anunció viviendas para policías

19 octubre, 2022

Arribado a la ciudad poco después de las 9 de la mañana, el ministro de Seguridad Sergio Berni entregó formalmente los 12 nuevos patrulleros que desde hace poco más de una semana ya estaban en la ciudad, y anunció la construcción de viviendas para efectivos policiales en Tres Arroyos.

El intendente Carlos Sánchez consideró a Berni “un amigo de la casa” y destacó la “histórica recepción de esta cantidad de patrulleros en una sola vez, más los 7 que recibimos hace pocos meses para la seguridad en el campo”. También le dedicó un enfático agradecimiento al funcionario provincial por el fondo de financiamiento para seguridad que ha ido recibiendo el distrito. “Fueron 12 millones de una primera etapa, 16 de la segunda y estamos por recibir otros 12; hemos comprado cámaras y monitores para el Centro de Monitoreo, se arregló parte de la Comisaría, la Comisaría de Claromecó, e inversiones que hacían falta se pudieron hacer gracias a estos fondos. Así que estamos contentos de tenerlo a Sergio Berni con nosotros”, dijo Sánchez.

Berni, en tanto, puso en relieve el cumplimiento del compromiso del gobernador Axel Kicillof en la renovación del 100% de los patrulleros de la Provincia, a la que llamó “un depósito de chatarra” cuando asumió el mandatario. “Estos 23 patrulleros que hemos entregado aquí son parte de un plan integral de reequipamiento en tecnología”, indicó, y anticipó que se está gestionando con el intendente la incorporación de Tres Arroyos a la red de la Multiagencia de Seguridad de la Provincia, y desde allí gestionar estadísticas, controles y discernir desde el 911 las llamadas en materia de seguridad y las que no lo son, y se gestionan directamente desde el Ministerio. En este sentido, el ministro también destacó la creación de la Policía especializada en prevención del delito rural, “para cuidar la seguridad de la gente que produce riqueza en el interior de la Provincia”, y convocó a inscribirse a futuros efectivos para esta fuerza.

Viviendas: “algo histórico”

El ministro de Seguridad reconoció como “un gran déficit” la situación habitacional de los efectivos policiales bonaerenses, y aseguró que “con el intendente nos hemos comprometido a trabajar en algo histórico: el gobernador decidió comenzar a armar los barrios policiales, y vamos a buscar la posibilidad de armar uno con 60, 70 viviendas en Tres Arroyos, que sin duda cambiará la capacidad operativa de la Policía”.

Entre otros anuncios, Berni comprometió gestiones además para el traslado de la Comisaría y su financiación, y la creación de una dependencia de la Policía antisiniestral en Tres Arroyos, para que los trámites de habilitación que requieren su intervención no se tengan que seguir haciendo en De la Garma. “Esta es una mañana en la que en poco tiempo resolvimos muchos problemas”, sostuvo, y repasó -como ya lo había hecho Sánchez- el uso de los 42 millones de pesos que aportó la Provincia a la seguridad local, al que le atribuyó buenos resultados. “En el interior son muy notables, bajó el delito en un 25 a 27% promedio en todos los rubros. Ahora necesitamos modelos de inclusión social, por eso trabajamos en conjunto con los intendentes, y que la justicia acompañe”, completó.

El operativo en Gimnasia-Boca

Consultado por el polémico operativo en el partido de Gimnasia y Boca en La Plata, Berni atribuyó a la venta de “entre 6000 y 7000 entradas paralela, y que el Club como cómplice autorizó a que entraran”, y a “los intereses del fútbol que son tan grandes que hacen que un fiscal no investigue la verdad aunque le sobran las pruebas”, el hecho de que “los platos rotos los termine pagando la Policía, porque el hilo se corta por lo más finito”.

Sobre el disparo de un efectivo hacia un camarógrafo, Berni habló de “un error, pero no animosidad. He leído y escuchado lo que dijo, y me parece que merece una reflexión, pero de ninguna manera refleja el accionar de los más de 100.000 policías que hay en la calle ni la cadena de mando que opera”.

“Conducir un ministerio como este no es cacarear por todos lados sino asumir la responsabilidad y levantarse a las 6 de la mañana, algo que a la política quizá no le gusta tanto”, concluyó.

