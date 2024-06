Bianconi desmiente vinculación de Zoquini con un caso federal

13 junio, 2024

El Dr. José Antonio Bianconi, abogado defensor de la familia de Néstor Zoquini habló con LU 24 luego de haberse realizado la segunda autopsia del joven claromequense días pasados en Junín, en la que apareció un balazo en el paladar y alojado en el cerebro una bala calibre 22, lo que no había sido detectado en la primera realizada por el médico forense en Coronel Dorrego, que determinó la búsqueda del arma en aguas del arroyo Claromecó por parte de buzos tácticos.

Bianconi sostuvo que “la familia de Néstor está como estamos todos y como está toda la comunidad: conmocionada e impresionada a partir de esta autopsia realizada en Junín; de alguna manera, este resultado arrojó un poco de luz acerca de las dudas que teníamos respecto del medio donde fue encontrado, el arroyo, ya que él tenía tanto conocimiento del lugar”.

Tres posibilidades

“El abanico de posibilidades es que un tercero realizó el acto, que un tercero lo haya obligado o que la misma persona tomo la decisión”, dijo el letrado y agregó que “el informe final de lo de Junín va a estar incorporado en la causa dentro de 8 o 10 días y vamos a tener ahí el informe si es que transcurrido tanto tiempo se puede determinar cómo fue: el orificio es en el paladar y no tiene orificio de salida. Tomaron un hueso chico que tomaron para estudiar que hallaron un hueso chico que podría haber sido rozado por el proyectil cuando ingresa, no podemos decir si fue un arma larga, un Winchester o un arma corta, se determinó que es calibre 22 y si hubiera sido otra de mayor calibre hubiera producido otro destrozo”.

La primera autopsia

“La presentación como particular damnificado se produjo unos 20 días luego del hallazgo del cuerpo, ya que hubo en el momento mucho movimiento procesal, por lo que hubo muchas actuaciones y nosotros tuvimos acceso. Incluso en esos tiempos llegó un informe de la primera autopsia, de la que se obtuvieron fotografías de la misma, y el informe escrito que se visualizaba en esa oportunidad era como que estaba incompleto, porque había cosas que no se explicaban científicamente, porque la labor es explicar a quien no entiende cómo se produjo esa circunstancia, por lo que le hicimos saber a la Fiscalía que debían aclarar puntos que estaban oscuros y se lo citó al medico autor de la autopsia a una audiencia testimonial y con las preguntas que se le hicieron sobre las fotografías no aclararon esos puntos, sino que era un informe con cosas muy básicas”, advirtió Bianconi.

“Si uno quiere prender la luz sabe que tiene que apretar la tecla, si no hay luz, uno hace un recorrido básico hasta las llaves y si sigue sin haber mira afuera para ver el origen del problema: acá es igual, ya que en esa autopsia no estaban realizadas por lo que en la respuesta al interrogatorio no supo o no quiso contestar” relató.

La segunda

“La Asesoría General de la Fiscalía de Bahía Blanca compartió los puntos nuestros, y sugirió tratar de responder esas preguntas en la ciudad de Junín con la nueva autopsia. Obviamente que la Fiscalía actuante en algún período va a citar al profesional para que lo investigue penalmente para ver si es un delito lo que cometió, al menos ya está en conocimiento”, explicó.

“Pensar en el suicidio es algo que no podemos aventurar, y lo que podemos confirmar acerca de los teléfonos no dice si lo decidió, ni tampoco hay amenaza alguna: es un caso con ribetes complejos, y lo que la familia trata de averiguar o llegar lo más cerca es ver lo que ocurrió el día de la desaparición y lo que llevó a que aparezca Néstor Zoquini en el Arroyo Claromecó”, citó.

“No surge que haya una vinculación”

“En la causa, en el expediente, no surge que haya una vinculación de hecho respecto a la comercialización: si hubiera estado vinculado alguien se lo hubiera llevado a él también por lo que no hay una prueba directa sobre la comercialización. Nosotros pedimos la intervención del Juzgado Federal de Necochea a la Fiscalía, y la respuesta fue negativa ya que no está ni siquiera investigado, ya que hubiera sido detenido como pasó con un vecino de allí” dijo.

Como sigue

“Esto sigue así – dijo Bianconi – en la investigación primero, con el informe escrito de la segunda autopsia y luego con el informe de las pericias de los teléfonos periciados, e incluso se secuestraron cuatro o cinco teléfonos más que fueron mandados a periciar, ya está hecha, pero nos está costando por lo que no se podía abrir la pericia y hasta compatibilizar el tema pro parte de la Fiscalía ahora se puede ver y arrojar información de las ultimas horas y los últimos días de la vida de él”, sostuvo.

Agregan más elementos en búsqueda del arma en el Arroyo

Si no aparece el arma, verdaderamente se perdería un dato muy importante teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, porque se pueden haber modificado algunas circunstancias y la búsqueda es muy difícil por el fondo del arroyo y la turbiedad del agua, y se agregó un poderoso imán y ahora se estaba por agregar un detector de metales subacuático”.

Sobre la vida actual como abogado luego de haber sido fiscal, jubilado hace dos años, dijo que uno hace con mucho ahínco la actividad. E incluso quiero destacar lo que hace la Fiscalía porque en algunos casos se entre en una meseta pero en este caso me consta que desde el mismo inicio fue intensa, porque siempre estuvo abierta a miradas o planteos que uno pue de hacer compartiendo o no pero en este caso buscamos llegar a un buen resultado.

“Trataremos de recrear lo mas fielmente posible lo que haya pasado en este caso”, concluyó.

