Esta mañana, a las 5:45, nació Mateo, el hijo de Mariela, la embarazada tresarroyense que escribió un emotivo mensaje en las horas previas. Tiene una hermana de 11 años que se llama Clara. Sus padres son Mariela Maureliz y Hugo Carrizo.

El bebé pesó 3,100 Kg.( nació de 37 semanas y 3 días) y la mamá compartió su llegada en redes sociales con foto y la siguiente publicación: