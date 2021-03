“Bioterra”: muy buenos valores en la precampaña de maíz y suba de precios en fertilizantes para la fina

Desde Bioterra ya se están preparando para la precampaña de maíz, que según indicaron, se adelantó. Es por ello, que Matías Fik, y Agustín Rodríguez comentaron en LU24 cuáles son los detalles de la comercialización en ésta época y los valores de los insumos para el productor.

En primer lugar, Matías Fik, indicó “estamos en una época que comienza a ser la campaña de todos los cultivos, pero ahora estamos con la precampaña de venta de la semilla de maíz que este año se adelantó un poquito”. Y por ello, agregó “puntualmente abocados en la producción de este cereal que es tan importante en el sur y con valores que son muy buenos, siendo un cultivo que se adapta muy bien en esta zona, y los que están en mejor estado por la situación climática”.

Celebrando éste resultado de la campaña que ya se empieza a percibir, destacó “gran parte de ésto es gracias a la genética y a los materiales nuevos que han superado el potencial y en estabilidad a lo que es la tolerancia al estrés”. En ese sentido, explicó que “puntualmente lo que busca el productor en esta zona, no es tanto potencial, sino estabilidad para amortizar años como este, que uno precisa tener mayor producción”, principalmente para aprovechar los precios.

En cuanto a ese tema, indicó que “el productor ha querido diversificar la fecha de siembra y cosechar temprano para aprovechar los valores y tenemos una gran superficie que se sembró bien temprano, que es la que mejor está, y es la que mejores valores va a aprovechar”.

Es por ello, que resaltó que “uno de los pilares fundamentales de por qué arranco el maíz en esta zona es el tema de las rotaciones del cultivo, mejorar la calidad del suelo, el manejo de malezas y más que nada para dar estabilidad al sistema productivo de la empresa”.

Con respecto a la rotación de cultivos, Fik, mencionó que “sembrar el 70% de la superficie con soja, en un año como éste hubiese sido catastrófico, pero está bien repartido en lo que es girasol, soja y maíz, y a su vez el maíz cultivado en dos fechas diferentes, hace al aprovechamiento de las lluvias”.

Para finalizar, puntualizó en que “todo lo que es semilla de maíz son híbridos, que es una semilla irremplazable, y esa semilla que se produce para una campaña es limitada, en lo que es el hibrido y en lo que es el tamaño del grano que busca el productor para sembrar”.

Por otra parte, el otro integrante de Bioterra, Agustín Rodríguez, hizo hincapié en la situación de comercialización de ésta campaña, y expresó “recién estamos en una etapa de transición, se está terminando con la cosecha de girasol y se están planificando las rotaciones, y la fina, y esta el lanzamiento de la campaña”.

Bioterra, distribuidora oficial de Monsanto, pertenecientes al canal Innova de Bayer, comenzó entonces con la campaña de maíz, y por ello Rodríguez indicó “se adelantaron y empezaron a mediados de marzo esta precampaña tiene vigencia hasta fin de abril”.

En cuanto a las condiciones de la comercialización expresó “son muy tentadoras, si hacemos alusión o referencia a los precios que se manejaban el año pasado, el valor del hibrido se mantuvieron, algo que habitualmente no pasa, y las condiciones mejoraron, mejoraron las financiaciones, sin tasa al año que viene, con canje a soja mayo 2021 o maíz de julio o agosto 2021, también financiaciones con cheques pesificados, y por su parte, los convenios de las tarjetas son muy tentadores”.

Se consultó al representante de Bioterra por la influencia del valor del dólar en la variante de precios en los productos, y explicó “la mayoría de los proveedores trabaja con el tipo de cambio divisa de venta del banco Nación, no trabajamos el dólar blue, tanto en la comercialización de los agroquímicos y las semillas, como la liquidación de los cereales a los productores, algunos insumos han aumentado, en diferencia a lo que es el maíz, algunos químicos han aumentado el precio, como el fertilizante”.

Para finalizar, comentó también que éste incremento en el precio de los fertilizantes por ejemplo, que ha significado entre un 40 y un 50% para los cultivos de fina, se debe a que “algunos activos tienen problema de importación, por lo que hay una inestabilidad a esos precios”.

