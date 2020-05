Bioterra ofrece excelentes condiciones para precampaña de maíz y ya trabaja en la fina

27 mayo, 2020

La pandemia de coronavirus no frenó el trabajo en el campo y sus necesidades de insumos. En este sentido, el ingeniero Matías Fik, de Bioterra, aseguró que “se está trabajando en precampaña de semillas de maíz y comenzando con la campaña de fina, habituándonos a nuevas formas operativas y de cuidados”. Además, reconoció que tras una cosecha gruesa que está finalizando sin alcanzar los rendimientos esperados por la falta de agua, se está impulsando y dando desarrollo a la venta de semillas con descuentos y condiciones interesantes de financiación que estarán vigentes hasta este viernes 29.

“Además estamos empezando a pensar en la fina, con buenas condiciones y valores alentadores, teniendo en cuenta que esta es una zona finera por excelencia y se están forzando las rotaciones para salir a fina en muchos lotes que quizá no son los antecesores ideales pero que, por distintas circunstancias, han hecho que los productores se inclinen hacia eso. Asimismo es importante tener en cuenta que las condiciones de humedad en el suelo, con perfiles prácticamente recargados como hace varias campañas no sucedía, son ideales para lo que es el año”, consideró.

“Esperamos que los productores comprendan que nuestra forma de trabajo actual es producto de estas circunstancias que estamos viviendo, que no permiten compartir el mate pero sí estar atentos por vías tecnológicas como el Whatsapp y el Zoom, así que sepan que estamos para recibir sus consultas”, finalizó.

