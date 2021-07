Bomberos combatieron incendio en un feed-lot en la zona rural

14 julio, 2021

Una dotación de ocho hombres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos trabajaron para combatir un incendio en un feed-lot ubicado en un campo en el kilómetro 470 de la Ruta 3.

“Fuimos convocados aproximadamente a las 23.50” dijo a LU 24 el Jefe Nazareno Pereyra, y agregó que “se quemó la estiba de los alimentos que le dan a los animales, y estuvimos trabajando aproximadamente hasta las cuatro de la mañana, era una montaña de unos tres metros, ya que tuvimos que remover y enfriar si no lo escarbás no lo apagás: no se hallaban los propietarios, sí estaba la policía, enviamos en principio una dotación de ocho hombres y luego fue necesaria la asistencia de la cisterna”.

“Venimos complicados con los trabajos en la madrugada en esta última semana” sostuvo en referencia a los últimos siniestros producidos en la ciudad”, y manifestó además que “mantenemos una guardia de 20 bomberos: somos dos grupos que estamos de lunes a viernes y el fin de semana asume otro grupo”.

Respecto a la actualidad que se vive en el cuartel, expresó que “no hemos podido realizar nuevos cursos para incorporar bomberos por este tema de la pandemia; veremos qué pasa más adelante, lo que sí, vamos sumando a los cadetes que pasan a bomberos”

