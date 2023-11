Bomberos: falsa alarma en Suipacha al 400

19 noviembre, 2023

Llegando a horas del mediodía de este domingo y ante el olor a humo y plástico quemado en las inmediaciones de esa zona de la ciudad, vecinos alertaron posible incendio en la calle Suipacha al 420. Ante esto, llamaron a los Bomberos Voluntarios que acudieron de manera inmediata al lugar.

Sin embargo y ante esta situación, determinaron que fue una falsa alarma. El dueño de la casa, en conversación con LU 24, comentó que “solo estaba prendiendo fuego y algunos trapos, porque me estoy mudando hacia otro lado. Cuando me llamaron me asusté, pero no pasó absolutamente nada”.

