Bomberos: incendios de monte y varias hectáreas de campo

9 marzo, 2026 0

Este lunes, Bomberos Voluntarios tuvieron una ardua tarea con tres incendios que ocurrieron a lo largo del día, dos de los cuales tuvieron una importante propagación.

A las 6:20 de la mañana inició la actividad bomberil con un incendio de monte en la Ruta 73, donde debieron trabajar durante más de dos horas para lograr sofocar el foco ígneo.

A las 15:10, una dotación debió partir rumbo al cuartel sexto donde se incendiaron alrededor de seis hectáreas en un campo cercano a las Escuela 23, donde nuevamente más de dos horas demandó a los bomberos sofocar el incendio.

Sobre las 19:45, en Sargento Cabral y La Rioja, el foco ígneo de pastizales demandó otra vez la tarea del cuerpo bomberil que evitó la propagación del fuego rápidamente.

Volver