Bomberos: intenso día de servicios bajo el diluvio

6 mayo, 2026 1

Este miércoles, Bomberos Voluntarios debieron intervenir en once servicios por la tormenta en horas del mediodía, una voladura de techo por la tarde y un incendio de una instalación eléctrica de un camión.

La intensa jornada empezó a tener lugar a las 11:00, cuando la tormenta comenzaba a ganar intensidad. Hasta las 14:00 tuvieron 11 servicios, relacionados todos a desagotes fluviales y canaletas tapadas.

Hacia las 14:15, la instalación eléctrica de un camión comenzó a prenderse fuego en Cangallo 1375, por lo que el cuerpo bomberil debió trasladarse al lugar para controlarlo.

En horas de la tarde, precisamente a las 19:30, una voladura de techo fue lo que motivó la presencia de los bomberos en Ecuador 115.

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