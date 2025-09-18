Bomberos sofocan incendio de pastos naturales en Libertad al 2000

18 septiembre, 2025 0

Se investigan las causas por las cuales un predio con pastos naturales de Avenida Libertad al 2200 tomó fuego rápidamente, acción que requirió la urgente presencia de Bomberos Voluntarios.

El suceso se desarrolló paralelo a las vías del ferrocarril, a unos quinientos metros, y la presencia de vientos hace que se deba controlar rápidamente para evitar que se propague.

Marcelo Amado, propietario, manifestó estar muy enojado por los desmanes que sufrió en la quinta, le han robado y ahora el fuego.

Volver