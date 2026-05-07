Bomberos sofocaron incendio de automóvil. No hubo lesionados (video)

7 mayo, 2026 39

Un automóvil afectado al servicio de remis tomó fuego imprevistamente en la parte de su motor, en la intersección de Lucio V. López y Sarmiento, en la tarde de este jueves.

De inmediato otros conductores se acercaron con un extintor para poder controlar la situación, mientras que el chofer del rodado abrió el capot para evitar daños mayores.

Finalmente, Bomberos Voluntarios pudieron sofocar el foco ígneo, que al parecer se produjo por un desperfecto en el automóvil.

El conductor del remis no tuvo consecuencias personales en el siniestro, donde trabajó personal de Tránsito municipal.

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