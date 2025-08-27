Bomberos sofocaron incendio en interior de silo

27 agosto, 2025 0

Este miércoles, pasadas un par de horas desde el mediodía, se produjo un incendio dentro de un silo en la zona chacras (sur de la ciudad) de un establecimiento de campo familiar.

Esto se produjo debido a que el silo, que contenía cereales para alimentos feedlot, con cereales le ingreso agua y con el calor se produjo la toma del fuego en el interior del mismo.

Acudieron al lugar, una dotación de Bomberos Voluntarios primeramente conducida por Federico Marconi. Minutos más tarde fue Maximiliano Llanos, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios. quien también intervino en el lugar.

