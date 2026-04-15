Bomberos sofocaron incendio en una vivienda

15 abril, 2026 0

El alerta de un vecino a los Bomberos Voluntarios permitió que no se propague el fuego que se originó en una vivienda de Balcarce al 500 de nuestra ciudad.

Al parecer, un desperfecto eléctrico habría ocasionado el siniestro en una de las habitaciones de la casa, donde sus moradores no sufrieron consecuencias personales en el hecho.

La dotación de Bomberos que concurrió al lugar estuvo a cargo del Ayudante Mayor Federico Marconi, y el pedido de ayuda se registró a las 9.05 hs en el Cuartel.

También trabajó en el lugar personal de Tránsito Municipal y Policía.

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