Borracho, estrelló su camioneta con un micro de larga distancia

26 noviembre, 2025

En Bahía Blanca, se produjo un accidente en Bahía Blanca en el que una camioneta Toyota Hilux impactó en su parte trasera a un micro de la empresa Andesmar.

El choque se produjo en la madrugada del pasado martes, en el cruce de calles Humboldt y la avenida de circunvalación Juan Manuel de Rosas.

Un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre el hecho, y al someter al conductor de la camioneta a un test de alcoholemia, éste arrojó positivo, con una marca de 1,91 gramos de alcohol en sangre, validado por un segundo test que dio 1,85.

El chofer del ómnibus también fue sometido a idéntico procedimiento, resultando negativo.

