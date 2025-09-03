Barrow: CPR infraccionó a transportistas por dañar caminos rurales

Se informa a la comunidad que, personal perteneciente al Comando de Prevención Rural, en el marco de las recorridas habituales de prevención de ilícitos y faltas en general, procedió a labrar actuaciones contravencionales por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

En un camino vecinal en inmediaciones de la Estación Barrow, se interceptaron dos camiones con acoplado cuyos conductores se encontraban transitando sobre la calzada rural enlodada, ocasionando daños en la misma.

Los vehículos involucrados corresponden a un camión marca Mercedes Benz con acoplado marca Achas y a un segundo camión, también Mercedes Benz, con acoplado marca Helvetica.

Por lo expuesto, se labraron las correspondientes actas de infracción por violación al Artículo 48, inciso U, de la Ley 24.449. Se da intervención al Juzgado de Faltas Municipal de Tres Arroyos para la prosecución de las actuaciones.

