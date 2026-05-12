Bragado: Denuncian que una preceptora se “patinó” US$50 mil para un viaje de egresados

12 mayo, 2026 0

Los padres de unos treinta y ocho alumnos de una institución educativa de la ciudad bonaerense de Bragado denunciaron que una preceptora se “patinó” 50 mil dólares que los adolescentes habían juntado haciendo rifas y vendiendo tortas, entre otros alimentos, para realizar un viaje a El Bolsón.

La mujer trabajaba desde hacía más de 15 años en la Escuela Técnica N°1 de Bragado, estaba a cargo de administrar los fondos y le confesó ante las autoridades escolares que se “patinó la plata” cuando fueron a confrontarla a su domicilio.

El viaje debía realizarse entre octubre y noviembre del año pasado, luego de que las familias pagaron cuotas mensuales de casi un millón de pesos por alumno, a la vez que trabajaron durante más de un año junto a los jóvenes vendiendo, comida y realizando eventos para poder cubrir los gastos.

Según relató Delfina Méndez, abogada y hermana de uno de los alumnos, ante la presión de los padres, las autoridades de la escuela mantuvieron una reunión con la preceptora, quien les habría dicho: “Me patiné la plata”.

El lunes, las familias de los alumnos afectados anunciaron en una conferencia de prensa el lanzamiento de una colecta oficial y una serie de eventos solidarios con el objetivo de que los adolescentes puedan viajar a El Bolsón antes de agosto, que es el mes en el que comienzan sus prácticas profesionales.

fuente: Noticias Argentinas

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