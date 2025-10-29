Brasil: llegan a 120 los muertos por el operativo antinarco en Río

Residentes del Complexo da Penha, una de las favelas de Río de Janeirio llevaron más de 50 cadáveres a una plaza para ser identificados antes de la llegada de Defensa Civil que trasladó a los difuntos a las morgues de la ciudad.

Los cadáveres fueron hallados en la zona boscosa entre los complejos del Alemão y de la Penha, donde se llevó a cabo la operación policial más letal de la historia del estado.

Según informó la cadena O Globo, los cuerpos llevados a la plaza se encontraron en la Serra da Misericórdia, donde se registraron los enfrentamientos más violentos entre la Policía y los narcotraficantes.

El Gobierno de Rio de Janeiro indicó que son 116 las bajas en el la organización criminal, en medio de familiares reconociendo cadáveres expuestos en la calle luego de su traslado desde las zonas de enfrentamientos.

La abogada Flávia Fróes, quien estuvo presente durante la retirada de los cuerpos, declaró que varios cadáveres presentaban “marcas de disparos en la nuca, puñaladas en la espalda y heridas en las piernas”.

La gente se concentró alrededor de los muertos en la plaza en un profundo silencio. Algunas personas levantaron los plásticos y las telas que cubren los cuerpos para identificar a sus familiares o amigos. (Infobae / La Nación)

