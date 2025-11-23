Brutal entradera: amenazaron con electrocutar a un jubilado

23 noviembre, 2025 223

Una familia de Mar del Plata vivió una madrugada de terror este viernes cuando cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en su vivienda de Vieytes y La Rioja.

El relato de los vecinos refleja una verdadera pesadilla protagonizada por un hombre de 94 años, su hija y su yerno que fueron víctimas de la brutal entradera.

Los ladrones forzaron rejas y ventanas para entrar por un patio interno del chalet, sorprendiendo a las víctimas mientras dormían.

Dentro de la casa, los delincuentes actuaron con una violencia extrema: golpearon al hombre de 94 años con fierros, lo lastimaron en el rostro y los brazos, e incluso intentaron electrocutarlos mientras exigían dólares. También redujeron con golpes y amenazas al yerno y a la hija, quien se encuentra bajo tratamiento oncológico.

Los agresores maniataron a los tres y los despojaron de 80.000 pesos, un revólver, teléfonos celulares, prendas, una televisión y otros objetos de valor que están siendo verificados.

“Pedían dólares y amenazaron con electrocutarlo”, relató una vecina, quien además señaló que hay cámaras de seguridad en la zona que permitirían identificarlos.

