El mercado de la maquinaria agrícola atraviesa un buen presente.

Gustavo Uzcudun, propietario de Casa Uzcudun, dijo a LU 24 que “en líneas generales 2021 ya se puede tomar como un buen año, las fábricas han trabajado muy bien, algunas están con más retrasos en las entregas y otras no tanto”.

“Los créditos, mayormente, y un poco la suba de los cereales han hecho que las ventas sean más fluidas y que los productores hayan aprovechado para ir cambiando maquinaria”, expresó.

Asimismo, indicó que en la zona se ha comercializado bastante con líneas de créditos de los bancos Nación y Provincia.

Además, explicó que por la cantidad ventas que han tenido, las fábricas han retrasado las entregas hasta seis meses.

Uzcudún también es dueño de Oleohidráulica Tres Arroyos, firma que brinda servicios al agro, y en ese sentido afirmó que el mantenimiento se sigue haciendo con normalidad.

Además, venden grúas e hidroelevadores Palfinger. “Es un sector que comercializamos a municipalidades, cooperativas eléctricas e industrias y no están habiendo problemas, ni siquiera en variaciones grandes de valores. La tardanza más grande que tenemos son las grúas que vienen desde Austria y están tardando cuatro meses”, puntualizó.

Finalmente, en cuanto a los repuestos, sostuvo que “en general no hay problemas, en algunas cosas tenemos faltantes o retrasos que no son tan grandes, nosotros siempre contamos con buen stock para poder cubrir a nuestros clientes”.

