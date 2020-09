Buscan a un joven como presunto autor de la muerte de Fernández (Video)

“Tenemos elementos para sospechar del autor del hecho”, dijo el fiscal Gabriel Lopazzo a LU 24, quien trabaja con firmes pistas para dar con el autor del disparo que mató al vecino Carlos Fernández en su casa de calle Jujuy al 400.

Lopazzo habló luego de realizarse un segundo allanamiento en un departamento de calle Dorrego al 600, a pocos metros de la Avenida Ituzaingó, y explicó que “cuando estábamos culminando el registro en Aníbal Ponce, apareció con la nariz sangrando y llorando, y en estado de alteración una de las chicas que viven ahí y pudimos determinar que la tenía demorada un masculino en este domicilio –el de Dorrego – y tenemos bastantes elementos para sospechar que podría tratarse del autor del hecho, es una persona joven, adolescente, no sabemos la edad, y por el momento no podemos determinar si es mayor o menor”.

Según indicó el funcionario judicial, en la vivienda de Aníbal Ponce se determinó que “residen dos femeninas y un masculino, que son todos hermanos, y que la noche del hecho había dos masculinos más en ese domicilio, y eso se acreditó”.

“Ahí secuestramos proyectiles 9 mm y la bala que produce la lesión mortal a Fernández es 9 mm., lo que secuestramos en la casa es un proyectil sin usar, y podría ser del mismo arma, pero no es del todo relevante”, dijo.

Cómo se llega al domicilio de Avenida Aníbal Ponce

Lopazzo sostuvo que realizaron el allanamiento en la avenida ya que “el testigo que vive frente a lo de Fernández escuchó ruidos y un disparo de arma de fuego, salió a la vereda y ve salir a un masculino que corría desde el fondo de la casa de la víctima, atraviesa un descampado, cruza a la calle siguiente, y, por otro descampado, se ve que cruza en diagonal, desde Jujuy a Aníbal Ponce”.

El apoyo del monitoreo

“Hay una cámara instalada en la rotonda de Aníbal Ponce en la que se ve el paso de una persona corriendo, acompañado en ese momento por otra de sexo femenino. En esa secuencia corren para la rotonda de Aníbal Ponce y la cámara de seguridad que está en la intersección de Rivadavia, toma la secuencia y se ve el ingreso al domicilio de la casa allanada, y se pudo determinar a su vez , que la misma pareja salió antes de ese domicilio, por lo que tenemos el orden cronológico, que coincide exacto desde que ellos salen de la casa hasta que se produce el hecho y vuelven, y justo el remis llega a la casa del testigo a buscarlo, por lo que pudimos determinar el horario exacto y determinar que era esa la ventana de tiempo”, agregó.

