Buscan trasladar a Escudero. Su estado es complicado, pero no grave

1 diciembre, 2025 0

Anoche en el Hospital Pirovano resolvieron la luxación de cadera que tenía Joaquín Escudero, el joven que se accidentó con la moto en el camino de cintura.

Ahora buscan la manera de trasladarlo a un centro de mayor complejidad, dado que hay lesiones que no pueden atenderse en Tres Arroyos.

Tras los estudios a los que fue sometido, tenía una luxación de cadera. Fracturas en la pelvis, en una de sus muñecas y en la pierna derecha.

Todas las fracturas deben resolverse quirúrgicamente. Neurológicamente está estable. Su condición es complicada, pero con buen pronóstico.

El joven chocó con su mono anoche de lleno una camioneta terminando sobre el capot de la misma con parte de su torso en el habitáculo tras romper el parabrisas.

