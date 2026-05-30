C.P.R. secuestra moto sin patente, con robo denunciado conducida por un menor

30 mayo, 2026 0

El C.P.R de Tres Arroyos secuestró en la zona rural una motocicleta conducida por un menor, la que resultó ser robada.

En el marco de los operativos preventivos dispuestos por la Orden de Servicio, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) Tres Arroyos interceptó en un camino vecinal del Cuartel I una motocicleta Honda Wave de 110 CC que circulaba sin patente.

Tras verificar los datos informáticos del rodado, se constató que poseía un Pedido de Secuestro Activo desde marzo de 2025 por el delito de “Robo”, motivo por el cual se procedió al secuestro del vehículo y a la aprehensión de su conductor, un joven de 17 años, quien por disposición de la U.F.I.J. N° 04 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil fue notificado de la formación de una causa por “Encubrimiento” y posteriormente entregado a un mayor responsable.

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