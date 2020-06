Caminada confirmó que fueron desafectados los policías acusados de extorsión

16 junio, 2020 Leido: 41

El Superintendente de Seguridad Región Interior Sur, Comisario Mayor Aldo Caminada, confirmó por LU 24 que los tres policías investigados por presunta extorsión a un profesional bahiense fueron desafectados de sus funciones.

La máxima autoridad policial de la zona contó que se reunió ayer con el fiscal Mauricio Del Cero. “Fui junto con el comisario Gonzalo Bezos, jefe de la Estación Central de Policía Departamental, y me puse a disposición por si en algún momento necesita algo que sepa que estamos colaborando”, afirmó.

La investigación involucra a los subayudantes Cristian Gabriel García y Matías Guerra, y al oficial Daniel Enrique Dupré.

Caminada dijo que “en la causa no tengo mayores datos precisos de los que puedo leer en los medios de comunicación”.

“Tomo conocimiento el viernes, pasadas las 21 horas, y la sensación fue de desconcierto total dado que desde Bahía Blanca habíamos ido a hacer un megaoperativo a Coronel Pringles. Había sido un día positivo y no sabíamos qué estaba pasando, con el correr de los minutos pudimos obtener información”, relató.

Cabe recordar que la comisaría Quinta fue intervenida. La medida se tomó tras la licencia de su titular, comisario Nicolás Pérez y hasta ayer, cuando asumió el nuevo jefe, subcomisario Hugo Campetelli.

“Las acciones individuales de cada persona, sea en la faz profesional o privada, tenemos que rendir cuentas. Si realmente se comprueba lo que está manifestando el fiscal mediáticamente tendrán que rendir cuentas ante la Justicia y en algún momento serán condenados o absueltos según las pruebas que se vayan a reunir. No me puedo hacer cargo por la conducta de cada uno de los efectivos que tengo a cargo en la Superintendencia, son más de 2.000, con más de 100 dependencias, el lineamiento es uno solo: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y dentro de la ley lo mejor posible”, finalizó.

Volver