Camión derramó maíz sobre Ruta 228. El tránsito estuvo interrumpido

23 octubre, 2025

Este jueves en horas de la tarde a la altura del kilómetro 108 de la Ruta 228, un camión que transitaba en sentido Tres Arroyos – Necochea, derramó parte de la carga de maíz sobre la cinta asfáltica, en un trayecto de unos 200 metros.


A consecuencia de este incidente, fue necesaria la presencia de los Bomberos Voluntarios, personal policial y municipal para ordenar el tránsito, ya que la ruta estuvo cortada por varios minutos hasta que se pudo limpiar la cinta asfáltica.

