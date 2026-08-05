Camión embistió a dos mujeres. Fueron derivadas al hospital

5 agosto, 2026 0

Este miércoles en horas de la tarde, dos mujeres que transitaban por la zona de Alem y Castelli fueron embestidas por un camión Mercedes Benz, cuando el chofer retrocedía para estacionar la unidad, y no advirtió a estas dos personas.

Una de ellas presentaba una lesión importante en una de sus piernas por lo que ante la presencia de la asistencia sanitaria de una ambulancia del SAME, ambas fueron derivadas al Hospital Pirovano.

Trabajaron en el lugar, personal de la dirección de Tránsito municipal y de la Policía.

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