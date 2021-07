Camión incendiado: el chofer asegura no tener diferencias con nadie

12 julio, 2021

Carlos Falco, chofer del camión incendiado en San Juan 670, aseguró que no tiene diferencias con nadie y criticó el accionar de su empleador, Carlos Tumini, quien según relató “me vino a agredir con un golpe de puño en la cara, responsabilizándome porque el camión se quemó”.

“Yo no estaba en mi casa cuando pasó todo. Me ausenté el sábado a la mañana y me llamaron cuando se quemaba el camión, pero cuando llegué ya no quedaba nada”, relató Falco. Su hermano, que vive en la misma propiedad, no alcanzó a ver a nadie ni detectó ninguna situación anormal en el lugar.

“Nadie vio nada, y yo no tengo problemas con nadie, ni Tumini aparentemente tampoco. Así que tendrán que decir los Bomberos de De la Garma los que dirán qué pasó”, sostuvo. La unidad, según indicó, tiene seguro.

El chofer conduce el camión, propiedad de Carlos Tumini, desde hace dos años. “Ahora quedó todo mal, porque vino a golpearme”, concluyó.

