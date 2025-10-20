Camión que transportaba autos volcó en Ruta 51

20 octubre, 2025 0

Este lunes, un camión que circulaba cargado de vehículos volcó en la Ruta 51 y quedó totalmente atravesado en la calzada, interrumpiendo el tránsito entre Tapalqué y General Alvear.

Los Bomberos Voluntarios de Tapalqué debieron acudir a un llamado de emergencia a las 9:20 horas debido al vuelco del camión, por causas que aún se investigan y resultó el camión volcado sobre la calzada, generando importantes complicaciones en la circulación. Dos de los autos que estaban arriba terminaron volcados sobre la cinta asfáltica, se informó.

El conductor del camión resultó ileso y no hubo que lamentar consecuencias graves a nivel personal, pero debido a las tareas necesarias para retirar el vehículo de gran porte y los rodados que transportaba, el tránsito estuvo interrumpido en el sector del accidente, mientras trabajó personal de Bomberos, policía y seguridad vial trabajan en el lugar para normalizar la situación lo antes posible.

Con información de AlvearYa y 25 Digital.

Volver