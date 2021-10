Camioneros acampan en Plaza San Martín pidiendo la liberación de sus compañeros detenidos

23 octubre, 2021 Leido: 436

Camioneros autoconvocados, en día de hoy, comenzaron un acampe por tiempo indefinido en la Plaza San Martín pidiendo la liberación de Juan Menéndez, Juan José Rodríguez, Mario Rodríguez y Pablo Véster, quienes fueron detenidos el 19 de septiembre en el marco de las denuncias por “Asociación Ilícita, Extorsión, Coacción y Amenazas” que tramita la UFIJ N° 17 a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.



Carlos Morera, uno de las manifestantes, habló con LU 24 sobre los motivos de la protesta, su visión sobre el rol de la Justicia en el caso y pidió por la liberación de sus compañeros.

“Estamos acá con todos los muchachos, creemos que es una causa que ni la vio la Jueza siquiera. Estamos a la deriva de todo, no los han liberado. Fue un pedido de trabajo y nos dijeron que no iban a tomar represarías pero aquí están”, dijo.

“Lo que más queremos es la liberación, lo que se tenga que seguir se seguirá pero con la libertad. Si no tenemos que estar presos todos, si todos estábamos en la misma, no solamente ellos”, enfatizó.

“Para los cuatro muchachos que están, que dos están muy seguros de que no tienen nada que ver. Estábamos pidiendo trabajo, nos hubieran llevado presos a todos y listo, es muy simple, ellos pagaron por todos nosotros”, destacó.

“Creo que la libertad la merecemos todos, más allá de las causas, más en un pedido de trabajo como fue este. No hemos tenido ninguna respuesta, cuando se hizo las reuniones nos dijeron que no íbamos a tener represarías de ningún tipo. Esto era por un pedido de tarifa, ellos están pagando por todos nosotros”, manifestó.

“Que nos metan a todos presos, que vean después que van a hacer”, finalizó.

Volver