Caos en Reta: Cordiglia ve señales de un ataque orquestado previamente contra la policía

31 enero, 2021 Leido: 2700

El secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, fue uno de los primeros en llegar a Balneario Reta, alrededor de las 4 de la mañana de hoy y a poco de desatado el caos que terminó con uniformados heridos y graves daños en móviles, en el vehículo particular del encargado del Destacamento y en la propia dependencia policial de la localidad balnearia. Entrevistado por LU 24, consideró que “esto no es algo casual, no pasó porque alguien se enojó. Observando lo ocurrido, está claro que necesitaban que no hubiera efectivos en la dependencia para poder llevar a cabo el ataque. Por eso, cuando se convocó a los móviles a una fiesta clandestina y uno de ellos llegó al lugar, le atravesaron dos autos en una calle sin salida, y con pocos minutos de diferencia empezaron los desmanes. Otra cosa que nos llama la atención es que dando una vuelta por los alrededores de la Comisaría no se ven piedras como las que se arrojaron contra el lugar, que son todas muy similares y es evidente que las tenían preparadas de antes. Y también es llamativo que, cuando se producen este tipo de desmanes, los locales de alrededor suelen verse damnificados, y se ve claramente que al local de enfrente no le pasó nada”, describió Cordiglia.



Los efectivos heridos, en una batahola que duró no menos de 40 minutos, fueron dos, uno del Destacamento –que recibió golpes en ese lugar- y otro que fue agredido al acudir a la fiesta clandestina. Según Cordiglia, “todo fue muy rápido y demasiado coordinado. Participaron adultos y jóvenes, y las imágenes de las cámaras de seguridad, que se captaron según ordené a la sala de monitoreo, quedaron guardadas ya a disposición de la justicia”.

Volver