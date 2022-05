CARBAP cruzó al Presidente por las retenciones

Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se expresara sobre la posibilidad de la suba de retenciones previo paso por el Congreso, desde las entidades rurales salieron al cruce.

Fue Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales Buenos Aires-La Pampa (CARBAP), quien cuestionó la postura del presidente, quien señaló que el modo para desacoplar los precios locales de los internacionales es con retenciones.

“El presidente se equivoca técnicamente al afirmar que las retenciones desacoplan los precios”, sentenció Salaverri.

Para el dirigente rural, la Argentina tiene un “nivel altísimo de retenciones en Argentina” que demuestras que “está totalmente demostrado que esto no ocurre” y sentenció: “El problema es la inflación”.

“Es inconcebible que el presidente pueda pensar en aumentar la presión tributaria sobre cualquier sector. Ninguno puede soportarlo”, subrayó el titular de CARBAP, quien fustigó con dureza al mandatario y dijo que su visión es “tan corta que desespera” porque “no mira la oportunidad del país en el mundo de los alimentos”.

En su análisis, aseguró que si se disminuye la presión tributaria, el sector agropecuario reaccionaria produciendo más alimentos y aumentando con esto el ingreso de divisas, algo “necesario para un país que necesita mejorar el estándar de vida”.

¿Qué dijo Alberto Fernández sobre las retenciones?

En medio de una crisis económica global y el impacto de la misma en la Argentina, el incremento en el precio de los alimentos se volvió uno de los máximos problemas en el país, en especial con la escalada de la inflación. Con este escenario, el presidente Alberto Fernández lanzó una posible respuesta que podría generar polémica: la suba de las retenciones.

El mandatario explicó en diálogo con Radio con Vos que busca “mecanismos para que, internamente, no suban los precios como suben los precios internacionales” debido al impacto de la guerra en Ucrania, y señaló que pensar en retenciones es “un tema muy sensible para muchos sectores y es políticamente explotado por la oposición”.

El presidente aseguró que es necesario “hacer algo para que los precios internos se desacoplen de los precios internacionales” y postuló que para ello, “el modo son las retenciones”. Ahí fue que le pasó la pelota al Congreso de la Nación y a sus titulares, Sergio Massa y Cristina Kirchner, dado que de aplicarse retenciones debe ser aprobado por ambas Cámaras legislativas.

“Pero las retenciones son un tema legislativo, y necesito que el Congreso entienda la problemática y acompañe llegado el caso”, aseveró, al tiempo que se atajó y le envió un mensaje a los ruralistas, al señalar que “siempre la gente del campo interpreta que es una medida en contra de ellos”, algo que negó. (Infocielo).

Comunicado

En relación al tema, CARBAP emitió el siguiente comunicado:

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa rechaza enfáticamente las declaraciones del presidente de la Nación Alberto Fernández en relación al necesario aumento de retenciones para lograr el desacople de los precios internacionales de los precios del mercado interno.

Desde CARBAP decimos que se equivoca técnicamente al pensar que las retenciones desacoplan los precios internacionales, y los hechos lo demuestran. El nivel de retenciones altísimo que tiene la Argentina no ha logrado impedir que los precios de los alimentos sigan subiendo. LO DIJIMOS VARIAS VECES, EL PROBLEMA NO SON LOS PRECIOS SINO LA INFLACION.

Se equivoca políticamente, en el corto plazo pensando que la Argentina puede resistir acaso una mayor presión tributaria. Ningún argentino la resiste.

Y se equivoca en el largo plazo, al no entender que nuestro país tiene la responsabilidad moral como productor de alimentos y la oportunidad comercial de producir mucho más trigo ante un oferta mundial que se verá reducida. No debe verse como un problema la actual coyuntura, sino como una oportunidad del país, y para ello se deben promover las condiciones para lograrlo.

Nuestro país es productor del alimento que faltara en el mundo, y puede producir aún mucho más si se la libera el potencial productivo.

Sorprende sobremanera la falta de ideas o alternativas inteligentes de los distintos responsables económicos para alcanzar un estado equilibrado. Porque cada vez que se piensa en aumentar las alícuotas de los derechos de exportación de productos agropecuarios, no se hace más que retrasar el desarrollo del país, e impedir el pleno despliegue del potencial agropecuario.

