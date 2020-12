CARBAP expresa su postura respecto a la reforma del sistema judicial

16 diciembre, 2020 Leido: 0

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, conocida habitualmente por la sigla CARBAP, a través de un comunicado manifestó su postura respecto a la reforma del sistema judicial que propone el Poder Ejecutivo.



La nota, titulada “La Justicia, su Corte Suprema y autoridades, n centrales para la República”, dice lo siguiente:

Desde CARBAP entendemos que la plena vigencia de la República, sistema de gobernanza argentino, está garantizada cuando se encuentra asegurada la división de poderes, la libertad de prensa, y un Poder Judicial independiente.

Cualquier reforma al sistema judicial que se pretenda realizar, debe mantener la independencia de la misma. Sin sistemas regulatorios que condicionen su independencia.

Si se busca mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el juicio por jurados, debe evitarse politizar la justicia, aún más de lo que está actualmente. Es imperante para ello, tener un Consejo de la Magistratura más eficiente y transparente, que deje de lado la discrecionalidad política, impidiendo muchas veces que los mejores postulantes ganen los concursos y que los jueces que garantizan la impunidad continúen en sus cargos.

El Poder Judicial es central en el funcionamiento de una República al garantizar los derechos y garantías planteados en nuestra Constitución Nacional.

Es por ello que desde CARBAP entendemos que NO podemos permitir que intereses personales en busca de impunidad interfieran para modificar el sistema que rige la convivencia civilizada de toda la población, y menos aún que la falta de institucionalidad impida el crecimiento y desarrollo del país.

Los fallos de la Justicia no hacen fracasar a un gobierno, sino su impericia para gobernar.

Desde CARBAP, hacemos nuevamente un llamado al presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández para que no se inicie en su gestión el camino de degradación de la justicia, el camino de la destrucción de la República.

Volver