Carmen de Patagones: Pareja presa por tenencia de drogas con fines de comercialización

17 octubre, 2025 0

Luego de una intensa investigación, este jueves se concretaron dos allanamientos en Carmen de Patagones que arrojó como resultado la aprehensión de una pareja y el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes listos para su comercialización ilegal, entre otros elementos.

Los procedimientos se concretaron en dos inmuebles de la ciudad mencionada, ubicados en Julia Dufour al 532 y en un Bar sito en Garibaldi al 709. Las medidas judiciales fueron el resultado de una investigación minuciosa, llevada adelante por la fiscalía interviniente y ejecutada por el personal de Drogas Ilícitas Unidad investigativa de Carmen de Patagones, junto personal de la D.U.O.F. Viedma de Policía Federal Argentina, orientada a desarticular distintos focos de venta y distribución de sustancias prohibidas.

Durante los registros domiciliarios se incautó Clorhidrato de cocaína fraccionada y lista para su distribución y consumo, marihuana fraccionada, 10 teléfonos celulares. dinero en efectivo. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la justicia como pruebas de interés para el avance de la causa.

A raíz de los resultados obtenidos, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de una pareja identificados como Florencio Cristian Salles y Jennifer Solange Giménez quienes quedaron imputados por el delito de ‘tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Trabajaron en los operativos, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Bahía Blanca, con sus pares de la Unidad investigativa de Carmen de Patagones, en forma conjunta con la D.U.O.F. Viedma de Policía Federal Argentina, con la colaboración de la Policía de Seguridad Comunal Carmen de Patagones, DDI local, llevaron adelante dos diligencias de allanamientos dispuestas por el Juzgado de Garantías N.º 4, a cargo del Dr. Guillermo Gastón Mercuri (Subrogante) a solicitud de la UFIJ N.º 19.

Cabe destacar la articulación y apoyo constante de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Carmen de Patagones, que facilitó los recursos logísticos y coordinativos necesarios para el éxito del operativo, en el marco de las políticas públicas de prevención y lucha contra el narcotráfico impulsadas a nivel local y provincial.

Volver