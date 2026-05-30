Carteles y quema de gomas para pedir justicia por Agostina

30 mayo, 2026 3

Vecinos y toda la comunidad se movilizaron por la Avenida Circunvalación en Córdoba, para pedir justicia por Agostina Vega, la menor de 14 años desaparecida hace casi una semana cuyos restos fueron hallados en la tarde de este sábado.

Testimonios

“Pedimos justicia. A esto lo sabíamos desde ayer. La Policía siempre lo supo, se demoraron porque quisieron hacer un operativo pantalla”, aseguraron los manifestantes.

En protesta por la falta de información hacia la familia en momentos de extremo dolor, los participantes de la marcha quemaron gomas para exigir respuestas, mientras se espera la palabra oficial de las autoridades de la Justicia y la Policía cordobesa.

“Todos tenemos hijos. Se nos estremece el cuerpo. Pedimos que el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros se haga presente. Gracias a la prensa de afuera que vinieron”, remarcaron los vecinos sobre la demora en tomar la denuncia por parte de la Policía local. En ese sentido, lo atribuyeron a que estaban ocupados en el operativo de seguridad del partido entre Talleres de Belgrano ante River, que se jugó el domingo 24 de mayo.

Pidieron “que se vayan”, en alusión al jefe de Policía local y quienes estuvieron a cargo de la investigación.

Algunos vecinos apuntaron al detenido, Claudio Barrelier, y a “otros que marcaban pibas en el barrio”. Otros pidieron la renuncia del ministro de Seguridad y, en todos los casos, destacaron que “la Policía no actuó rápido” como se necesitaba, teniendo en cuenta los antecedentes de este tipo de delincuentes, y denunciaron la falta de empatía y profesionalidad para tomar la denuncia. El Alerta Sofía recién se comunicó 4 días después de desaparecida.

En la casa familiar están los hermanos de la mamá de Melisa Heredia -mamá de la adolescente-, Franco y Gastón, que acompañaron a los abuelos de la nena, Miguel y Elisa, y a su hermana en estos días. Hasta el momento no recibieron contención psicológica por parte de los investigadores del caso.

Los manifestantes salieron de la casa de la niña, recorrieron varias cuadras y volvieron a reunirse con los familiares para expresarles su apoyo y contención en tan dramático desenlace, en el barrio General Mosconi. Mientras, el principal sospechoso, Claudio Barrelier, está detenido.

Aún se espera la palabra oficial del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía de Córdoba, pero trascendió que “los restos encontrados en Ampliación Ferreyra pertenecen a Agostina Vega”.

Por su parte, los vecinos aclararon que los restos de la adolescente se hallaron en una casona que se encuentra en el interior del predio de 240 hectáreas donde trabajaron los investigadores, no en el barrio en si, sino en un lugar descampado y lejos de las viviendas del barrio.

Fuente y fotos: www.c5n.com y www.lanacion.com.ar

Volver