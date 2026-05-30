Caso Agostina: confirman que los restos hallados corresponden “en un 98%”

30 mayo, 2026 170

El ministro de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Raúl Garzón confirmaron en una conferencia de prensa que fueron hallados restos humanos, que, “en un 98 por ciento corresponden” a Agostina Vega.

“No digo que son en un cien por ciento, porque debo esperar a que las pericias técnicas me lo confirmen, pero lamentablemente debo anunciar esto”, dijo el fiscal Garzón.

“Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, aseveró Garzón en rueda de prensa.

Asimismo, confió que hizo el anuncio “con dolor, con enorme dolor”, y subrayó que “no hay peor situación que una desaparición, un duelo, un velorio eterno”.

Por otra parte, el fiscal señaló: “creemos que fue asesinada en la casa del detenido”, Claudio Barrelier, quien por el momento negó cualquier vinculación en torno a la muerte de la adolescente de 14 años.

Sin embargo, y más allá de esta cuestión, Garzón ratificó en rueda de prensa que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que en un allanamiento de su vivienda “se encontraron pruebas de amplio valor”.

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