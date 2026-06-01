Caso Agostina: la autopsia habría arrojado abuso sexual y murió tras ser asfixiada

1 junio, 2026 0

La autopsia que se realizó al cuerpo de Agostina, la adolescente cuyos restos fueron hallados este sábado, preliminarmente indicarían muerte por asfixia mecánica y previamente habría sido violada.

La muerte se habría producido entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, los investigadores creen que el acusado habría diseccionado el cuerpo de la adolescente con uno o más cuchillos de cocina, lo que provocó graves daños en los restos encontrados. Se aguardan los resultados de los análisis toxicológicos para determinar si la niña fue drogada.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier retiró el cadáver de la vivienda de barrio Cofico el lunes a media mañana y lo trasladó hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde permaneció alrededor de 45 minutos antes de abandonar el lugar.

Por otra parte, la fiscalía avanza en determinar qué rol pudieron haber tenido, las otras personas que vivían en la casa a la que Agostina llegó el sábado 23 de mayo cerca de las 23. Todos los ocupantes ya prestaron declaración. Una de las mujeres que estaba en la casa era pareja de Barrelier, por lo que crecen las sospechas de que podría haberlo encubierto.

Según las pericias la casa fue limpiada dos veces tras el crimen. El primer allanamiento fue el miércoles, horas después de la detención de Barrelier y el segundo, el viernes, donde las pruebas con luminol detectaron sangre.

La mamá de la niña, Melina Heredia, sigue internada. Sus padres acompañados de un equipo de especialistas le contaron que su hija había sido hallada muerta, pero no le dieron más detalles.

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