Caso Ángel: piden prisión preventiva para la madre y su pareja

12 abril, 2026 0

En medio de la profunda conmoción por la muerte de Ángel López, el nene de cuatro años que perdió la vida en circunstancias que aún se investigan en Comodoro Rivadavia, se supo que los abogados del papá pedirán este lunes la imputación y prisión preventiva de su madre, Mariela Altamirano y también de su pareja.

Ya se conoce parte del escrito que presentará el letrado Roberto Castillo y la cronista Mariela López Brown lo leyó al aire en C5N. “Se advierte un contexto previo de vulnerabilidad, desatención y posible maltrato”, sostiene el texto y advierte que el niño presentaba lesiones craneales incompatibles con una muerte natural.

El mensaje de voz, revelado recientemente por el medio local ADN Sur, fue enviado a Lorena Andrade, actual pareja del padre biológico de la víctima. “Lorena, buenos días. ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame, es urgente, se trata de Ángel”, se escucha implorar a Mariela, la madre del niño.

A medida que avanzan los pocos segundos de la grabación, la desesperación en su tono de voz se vuelve evidente. Estos audios fueron incorporados al expediente oficial y están siendo peritados por las autoridades.

En paralelo, la fiscalía avanza con el análisis de los teléfonos celulares que fueron secuestrados durante el allanamiento a la vivienda familiar.

Actualmente, el fiscal a cargo de la causa, Cristian Olazábal, confirmó que tanto la madre como su pareja se encuentran formalmente imputados al ser los principales sospechosos. Sobre ambos rige una estricta medida de arraigo con control policial para evitar que se fuguen de la ciudad, advirtiendo que, ante el menor intento de salida, se solicitará su inmediata detención preventiva.

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