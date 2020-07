Caso Báez Sosa: Para la mamá, “falta muy poco para llegar a juicio”

A seis meses del asesinato de Fernando Báez Sosa, LU 24 consultó a la madre del joven, Graciela, quien dijo que “la causa está muy bien encaminada con los resultados que estamos recopilando, según nos informa el Dr. Burlando quien indica que falta muy poco para poder llegar a juicio en 2021”.

“Es muy importante el informe que da cuenta las huellas de la zapatilla, que dejó una marca en la cara de Fernando, y es imposible olvidar el momento en que fuimos a reconocerlo, creo que todos tienen su participación, de una u otra forma, todos son culpables, como dice Burlando”, relató.

“Nunca tuvimos contacto con los familiares de los implicados, nunca se acercaron, consideramos que no hace falta, què es lo que nos van a decir? Ya pasaron seis meses”, expresó.

La vida cotidiana

“Hoy me levante temprano y le prendí una vela en la habitación, por el día del amigo, él era muy amiguero, seguramente estaría hoy jugando al futbol, y todas sus cosas están en su lugar desde que falta: Fernando tenía su novia, y empezaban a salir, eran muy felices, pasaban horas, ratos en casa, jugando y en épocas de estudio lo hacían juntos, ahora Julieta me dice que le cuesta estudiar sola”, sostuvo Graciela.

“Como toda madre nunca creí que podría ocurrirle esto a Fernando, confiamos en la Justicia, lo que hicieron no tiene palabra, lo mataron de una manera tan cruel que no tienen perdón; me aferro mucho a la Palabra de Dios, rezando, me da mucha calma, me siento y me tiro en su cama, le miro horas y horas, le cuento cosas, siento que él me escucha y me da la fuerza en este momento; mi marido me acompaña porque hay días en que él agarra la Biblia, sube a la terraza y està tres o cuatro horas mirando el cielo, yo me quedo en la habitación de Fer y seguimos adelante, ayudándonos uno al otro”, concluyó.

