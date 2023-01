Caso “Fernando”: Entre llantos Máximo Thomsen rompió el silencio

16 enero, 2023

Maximo Thomsen pidió hablar en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Lloró luego de escuchar las declaraciones de su madre, que en el juicio expresó: “Me operé, hice rayos y quimioterapia, sigo en tratamiento. Lo dejé para poder venir acá. Lo único que hago es salir de mi casa para ir a ver a mi hijo a la cárcel e ir al medico. Así hace dos años. No puedo mas no puedo seguir sobrellevando todo esto. Es una pesadilla”.

Es el segundo imputado en romper el pacto de silencio, y llorando, Thomsen dijo: “Quiero pedir disculpas porque jamás en la vida se me hubiese ocurrido tener intensiones de matar a alguien. Escuche cosas sobre mí, años, cosas que no reconocía. Hablaban con tanto odio que me hacían doler muchísimo. No puedo más. No puedo seguir sobrellevando esto, cada día es peor”.

María Paula Cinalli, madre de Blas, manifestó que “fue un desastre, una desgracia muy grande. No quiero ni pensar lo que habrán pasado los papás de este chico, pero nosotros también lo sentimos y sufrimos mucho. Todo esto nos afectó mucho, fue un hecho desgraciado, una desgracia muy grande. Personalmente, siento muchísimo que nos afectó a todos, nos sigue afectando, no quiero ni pensar lo que deben haber sufrido los padres de este joven fallecido, pero todo lo que se ha creado alrededor, seguimos sufriendo ataques personales y familiares con todo el show mediático que nació a partir de esta desgracia tan grande. He recibido ataques, no de la gente que me conoce, pero he sufrido ataques. El abogado presente ha llamado a mi hijo “hijo de puta” y eso realmente corona una serie de hechos desgraciados que han nacido el 18 de enero de 2020″.



Volver