Caso Huth: Para el fiscal Lopazzo, Ulloa participó de la agresión a Elsa

17 noviembre, 2022

Gabriel Ulloa, detenido en el marco de la investigación por el hecho que tiene como víctima a Elsa Huth, la vecina de Orense que resultó golpeada no declaró ante el Fiscal Gabriel Lopazzo, quien encabeza la investigación.

Ulloa fue detenido por segunda vez, ya que fue aprehendido inicialmente y luego dejado en libertad tras tener un episodio que determinó su atención en el Centro de Salud Mental de Tres Arroyos y luego su partida hacia donde vive en Necochea.

LU 24 pudo consultar a Lopazzo, quien aseguró que “la causa desde su inicio es particular, atípica”, para quienes trabajan junto a él tratando de determinar y hallar las causas que llevaron a la situación en la Elsa Huth resultó con serias lesiones “sobre todo en puntos vitales en que fue golpeada, fue con intenciones de causarle la muerte”.

Lopazzo hizo un pormenorizado relato de los hechos que investiga, confirmó que se hicieron inicialmente “pericias al auto secuestrado y no se encontraron marcas de golpes ni manchas de sangre, miramos los celulares que se activaron esa noche en Orense y se certifica su presencia deambulando en el centro de la localidad en el auto de su novia, dirigiéndose a una calle en cuyos fondos queda el domicilio de la víctima”.

Se entrega Ulloa

Respecto al involucramiento que Ulloa hace en primera instancia y por el cual queda en libertad luego, el fiscal explicó que “éste se involucra y dice ser quien atropelló a Huth con el auto propiedad de su novia; fue en momentos en que esperábamos los informes médicos que estaban intentando estabilizar a la señora; nosotros pensábamos que podría serlo porque hay ocasiones en que muchas veces alguien atropella a alguien, huye y luego se entrega, por lo que pensamos que él era el asesino”.

Un auto sin huellas

“Luego empezamos a descartar esa posibilidad y lo sometimos a pericias, para ver si había sangre en su interior. Él decía creo haber participado, y nada de lo que dijo se pudo corroborar para imputarle el hecho. Luego de reunirse con el defensor a partir que quedo aprehendido y por pedido ante un cuadro que se genera se da la internación en salud mental en el Pirovano, lo que se concretó y al día siguiente, en que tenía el horario para atención psiquiátrica queda en libertad, porque se vencían las 24 horas y no nos alcanzaba la prueba, hasta ahí podríamos decir que es la primera parte”, manifestó.

Conocía a la víctima y tenía borrado el Whatsapp de su teléfono

Lopazzo da cuenta seguidamente que “Ulloa tenía borrado su Whatsapp en el teléfono, múltiples testigos aseguraron que habían chateado esa noche con él la noche del hecho; el segundo punto tuvo que ver con que no pudo justificar dónde estuvo en el horario en que sucedió”.

Quedó acreditado también que tenía deudas por problemas de juego y adicción, y su preocupación mayor era conseguir plata”, dijo y reiteró que “los golpes que sufre la víctima eran compatibles no con la embestida de un vehículo” y sostuvo que “queda acreditado que había ido a cortar el pasto al domicilio de la víctima”.

“Participa de la agresión, puede haber otra persona”

“Sospechamos que por alguna razón el participa de la agresión, por lo que pedimos la detención y el Juzgado de Garantías la otorga; la golpearon intencionalmente, y claramente por la edad y la violencia, el objetivo era causarle la muerte, tiene muchísimos golpes en la zona del cráneo que son vitales”, sostuvo el fiscal, quien a su vez confirmó que “no se ha podido determinar el móvil; los familiares no constataron faltantes en su casa; no descartamos que lo pueda haber hecho solo pero en potencial al menos participó aunque podría ser que haya una persona más; nos faltan procesar llamadas pero estamos muy avanzados y confirmamos que Ulloa, participó en el hecho”.

El marido de Huth y la denuncia primaria

“El marido de la víctima estaba acostado y mirando una pelea con el televisor prendido y escucha que aproximadamente 23.30 arriba un auto, hablan personas y percibe como que su esposa vuelve a entrar porque escucha ruidos en el interior de la casa y luego escucha un auto que no puede determinar que sea el mismo, se empieza a preocupar porque no parecía normal el horario, decide levantarse y cuando vio que su esposa no estaba alertó sobre su desaparición”, dijo en relación a la denuncia inicial que el hombre realizó ante la Policía orensana.

Iba con alguien más en el auto

“Se han descartado hipótesis, pero sí tenemos testimonios de gente que dice haber visto circular el auto con Ulloa a bordo acompañado por alguien más”, concluyó.

