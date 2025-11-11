Caso Loan: se reinician rastrillajes

11 noviembre, 2025 0

En el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña y por disposición de la jueza federal de Goya, en la ultimas horas comenzaron los rastrillajes en las lagunas ubicadas en los alrededores del campo de Pérez y Caillava.

Hasta el momento, no se registraron hallazgos relevantes, y la tarea continúa este martes 11 de noviembre.

Recordemos que el niño está desaparecido desde el 23 de junio de 2024. Los investigadores destacaron que la búsqueda recién comienza y se mantendrá activa en los próximos días.

El operativo está a cargo del comando unificado, integrado por fuerzas federales y el equipo de la SIFEBU. Tras el montaje logístico, los trabajos se iniciaron alrededor de las 14:00.

Los rastrillajes se desarrollarán durante 50 días, con la participación de personal especializado y recursos técnicos destinados.

Cabe recordar que Pérez y Caillava son los principales acusados de haber sacado al menor del campo, según las hipótesis de la investigación. Ambos están detenidos en cárceles federales del país.

En este sentido, las pericias odoríficas arrojaron resultados significativos: un 50% de coincidencia en la camioneta utilizada para ir hasta la casa de la abuela Catalina, y un 100% de coincidencia en el Ford Ka, lo que refuerza las sospechas sobre su participación.

Volver