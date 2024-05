Caso Pissani: “Hubo engaño, mentira y desprecio por la vida humana” dijo Pablo Abraham

23 mayo, 2024

Luego de realizarse este jueves los alegatos y el pedido de condena por el homicidio culposo agravado de Roberto Pissani, Pablo Abraham, uno de los dos abogados de la familia, bajo la figura del particular damnificado, habló con LU 24 y dio una conclusión sobre las dos jornadas de debate, al que calificó “con un trabajo muy fuerte de la Fiscalía y el nuestro en la figura del particular damnificado, ante el perjuicio producido por el choque que determina el fallecimiento como consecuencia”.

Dos figuras

“En cuanto a las particularidades tratamos de llevar dos figuras: por un lado, la velocidad en el choque de la camioneta, ya que quedó probado que en la esquina anterior iba a 71,64 km/h y en la otra esquina iba a más del doble de lo permitido, unos 70 km/h; por lo que solicitamos que se lo condenara por ello. Otra fue el caso del abandono de persona, ya que la camioneta para a unos 200 metros mas adelante y el responsable de este choque no lo asiste”.

“Engaño, mentira y desprecio por la vida humana”

“Se develó y quedo esclarecido a lo largo del debate que se montó una estrategia en el engaño la mentira y el desprecio de la vida humana que marca la conducta de la persona de este evento dañoso, simulando que manejaba otra persona, todo lo que será materia de análisis por parte del juez, Dr. Yesari que van a ser conocidas la semana próxima”.

“En concurso ideal”

“El Código Penal dice bastantes cosas al respecto cuando se presentan dos tipos de delitos: se llama “en concurso ideal” porque concurren dos delitos, y en el caso de aplicación del abandono de persona agravado, contempla de 5 a 15 años, por lo que solicitamos la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo y la prohibición para manejar de cumplimiento efectivo, en tanto la Fiscalía solicitó 8 años”.

La apelación

“Es de estilo en nuestra profesión apelar, quejarse de la sentencia que dicta un Juez dependiendo de cómo salga, nosotros tenemos la facultad de hacerlo, y mas en este delito que estamos hablando de una persona que queda privada de su libertad”, sostuvo.

“Un padre de familia irremplazable”

“Nos costó llevar este caso sin que se nos cruce la parte emocional, lo planteamos al Juez en momento de los alegatos, Roberto fue un laburante, Roberto fue un padre de familia irremplazable; falta Roberto Pissani y no encontrás en toda la ciudad a otro Roberto Pissani, fue un hecho lamentable”, graficó.

“Sabemos que la ley está hecha para la generalidad de los casos, no para los casos en particular, por lo que a veces queda un sabor amargo, pero hemos trabajado conjuntamente con la Fiscalía por lo que esperamos un resultado acorde”, finalizó.

