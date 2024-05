Caso Pissani: Mañana serán los alegatos vía zoom. Anta no declaró

22 mayo, 2024

Hoy se desarrolló la primera jornada del juicio que se lleva adelante en la causa caratulada “Homicidio culposo agravado y abandono de persona agravado en concurso ideal”, siendo la víctima nuestro compañero Roberto Pissani, teniendo como imputado a Brian Anta, de 27 años.

En la fecha declararon seis policías, dos médicos, dos testigos, uno de ellos fue el que llamó a emergencias del hospital, un perito accidentológico, un perito mecánico y el hijo de Roberto, Matías Pissani, como testigo de pruebas que presentó en la causa, conversaciones por Whatsapp del acusado.

Por parte de la defensa no hubo testigos, y el propio imputado no prestó declaración, seguramente por consejo de sus letrados, los doctores Javier Fiorda y Agustín Hortelli.

Para mañana están previstos los alegatos, donde el Fiscal, doctor Gabriel Lopazzo y la defensa del particular damnificado, doctor Pablo Abraham, solicitarían una pena no menor a 10 años de prisión. Cabe mencionar que esta instancia se llevará adelante via Zoom, ya que el Juez subrogante Christian Yesari lo hará desde Bahía Blanca, los abogados defensores desde su estudio y el representante de la familia Pissani, desde el Tribunal.

Volver