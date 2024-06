Caso Zoquini: La Justicia no tiene elementos aún para determinar “suicidio u homicidio”

9 junio, 2024

Néstor Zoquini volvió a descansar en paz. Su cuerpo fue depositado en el Cementerio Municipal de Tres Arroyos tras la exhumación para someterlo a una segunda autopsia.

El resultado preliminar de la misma se mantiene en un total hermetismo. Ello no hace dudar para nada que va a aclarar el panorama a los investigadores.

El cuerpo del muchacho claromequense, de alta estima por quienes lo conocían en la localidad, fue nuevamente analizado por los profesionales especialistas del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses de Junin.

El resultado de la segunda necropsia sólo lo tiene el fiscal y su acotado entorno. Igualmente se supo de manera oficial que la carátula del expediente todavía se mantiene en “averiguación de causales de muerte”.

De fuentes seguras se conoce que todo lo que se ha recolectado, al menos por el momento no permite optar ni por la causal de suicidio ni la de homicidio. Se seguirá trabando en ambas.

Cuál es la razón por la que el fiscal Gabriel Lopazzo tomó estas últimas determinaciones y cambió el rumbo de la investigación?

La realidad es que lo moviliza el minucioso análisis que se viene realizando desde hace al menos un mes, del estudio hecho al teléfono celular de la víctima, inspeccionado a fondo por los especialistas para esta tarea, de la Policía Federal con asiento en Mar del Plata.

Hay muchos minutos de audio y gran cantidad de transcripciones de mensajes.

La principal duda sigue: “suicidio u homicidio”. La falta de información oficial no permite confirmar ni desmentir que a partir del análisis del teléfono se ordenó un segundo estudio del cuerpo y especialmente la búsqueda de una herida de bala, no hallada en la primera autopsia y se desconoce si esta segunda revisión está o no.

El hecho de confirmarse de fuentes oficiales que no está firmemente establecida la posibilidad de homicidio o suicidio, abre la hipótesis que algo fuerte motivó al Fiscal a volver a analizar el cuerpo en un centro científico de avanzada, como el de Junín.

El turno para el segundo análisis del cuerpo estaba dado para la primera hora de la mañana del viernes 7 y regresaron el mismo día con la morguera de la Secretaría de Seguridad, la que tuvo un considerable atraso, dado que en el viaje de vuelta el vehículo se averió.

Una vez en Tres Arroyos, los restos de Néstor volvieron a su descanso en paz.

