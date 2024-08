Causa Alberto Fernández: el Gobierno asegura que no tiene las grabaciones de las cámaras de Olivos

16 agosto, 2024 0

El Gobierno asegura que no tiene las grabaciones de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos que le pidió la Justicia por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández.

“No hay registro de las cámaras de Olivos porque no se genera archivo. Lo último que hay de filmaciones es de mayo de este año. De 2021 no hay nada y vamos a tener que explicarle a la Justicia cómo funciona el disco rígido de las cámaras”, expresó a TN un alto funcionario.

El fiscal Ramiro González solicitó los videos de las zonas internas, alrededor del chalet presidencial y huéspedes, de abril a agosto de 2021. La ex primera dama acusa al expresidente de haberla golpeado en el ojo, en la panza y en los brazos en esos meses.

La encargada de responder el pedido es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que tiene a Casa Militar dentro de su órbita. El titular es Sebastián Ibáñez, que reemplazó en marzo a Alejandro Guglielmi. Las cámaras las coordina el Centro de Operaciones de Seguridad (COS).

La empresa que tiene a cargo el mantenimiento de las cámaras es Automation Systems, que pertenece al exteniente de Fragata Armando Raúl Mayora. Combatió en la guerra por las Islas Malvinas y participó del segundo vuelo del escuadrón aéreo que lanzó los misiles que hundieron el buque inglés Sheffield.

Sus servicios fueron contratados por la gestión de Fernández y Karina Milei amplió el contrato por seis meses en marzo por $30.360.000. Incluye mantenimiento integral, preventivo y correctivo del sistema de circuito cerrado de la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario y la Residencia Presidencial de Olivos.

