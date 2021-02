Causaron destrozos en el Club Deportivo Independencia de Chaves

13 febrero, 2021 Leido: 411

El viernes por la noche autores desconocidos ingresaron por el techo al Club Deportivo Independencia de Chaves y rompieron una puerta para acceder a la Confitería que funciona en la sede, que se llama “Punto Encuentro”. También habrían intentado entrar el jueves por lo que el presidente de la institución, Juan Lynch, se mostró resignado a través de las redes sociales debido a que este tipo de hecho “ocurrió centenares de veces”.



En diálogo con LU 24 contó que, “ayer entre el trascurso de las 19 horas y una de la mañana de hoy y el día 11 quisieron ingresar al club doblando y golpeando una puerta de chapa. Anoche nos entraron por el techo del gimnasio y destruyeron la puerta que divide e ingresa a la confitería Punto Encuentro, donde gracias a Dios no cometieron ningún tipo de daño, pero obviamente la puerta no sirve más”.

“Es un poco resignación, dentro de todo la sacamos barato porque podrían haber hecho más daños si hubiesen querido. No sé qué estarían buscando realmente, pero lamentablemente nos volvió a pasar. Esperemos que esto algún día se termine”, agregó.

Finalmente dijo que la denuncia la va a realizar el encargado de la confitería y que el hará lo propio por parte del Club.

