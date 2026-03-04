Cayó al calabozo dos veces en cinco días. Por amenazas y hurto

Alejandro Alberto López de 46 años, oriundo de Mar del Plata, está alojado en los calabozos de la Comisaría 1º, por segunda vez en menos de una semana.

Esta vez por el delito de amenazas a otro sujeto de 26 años, a quién intimidó sin aparente motivo. También se supo que López había sido aprehendido el sábado 28 de febrero en horas del mediodía, luego de sustraer carne y otros artículos del Supermercado Vea de nuestra ciudad.

Las causas se tramitan en dos fiscalías locales, ya que los delitos fueron cometidos en diferentes fechas.

