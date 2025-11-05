Cayó avión narco en Salta. Llevaba 130 kg de cocaína

Un avión se precipitó a tierra con 130 kilos de cocaína en una zona rural del sur de la provincia de Salta y los ocupantes fueron rescatados en dos camionetas y huyeron.

Efectivos antinarcóticos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, desplegaron un operativo cerrojo en el puesto de Control 10 La Muralla El Mojón para poder localizar los vehículos, aparentemente con 4 ocupantes.

El procedimiento se inició luego de que la policía antinarcóticos de Salta emitiera un alerta sobre la huida de dos vehículos: una camioneta Ford modelo viejo blanca y una Volkswagen Amarok (modelo más nuevo) con dirección a la localidad de Agua Amarga, departamento Pellegrini.

Todo comenzó cuando la máquina que transportaba la droga se estrelló en una zona montuosa del paraje San Felipe, en el departamento de Rosario de la Frontera.

Personal de Gendarmería Nacional y de Drogas Peligrosas de Metán, fueron alertados sobre el accidente aéreo.

Los ocupantes de la aeronave desaparecieron del lugar tras el siniestro sin alcanzar a cargar los pesados bultos, que fueron encontrados cerca de una de las ruedas, entre la maleza.

Aparentemente los narcos no alcanzaron a cargar toda la sustancia en los rodados y al verse descubiertos, huyeron.

Al parecer sufrió un desperfecto mecánico, lo que impidió que el piloto la controlara, y se precipitó a tierra.

También encontraron a pocos metros del lugar otro rodado incendiado, aparentemente de manera intencional.

Con el alerta emitido por sus pares de Salta y ante la sospecha de que los narcos, con el resto de la droga, ingresaron a nuestro territorio, los efectivos apostados en el Puesto de Control 10 comenzaron con la búsqueda y los estrictos controles en el ingreso fronterizo.

Mientras tanto, otra comitiva patrullaba, los campos del norte santiagueño y caminos de tierras donde podrían esconderse.

