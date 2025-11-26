Cayó de su moto y fue derivado a emergencias del Pirovano

Un motociclista perdió el control de su vehículo y cayó a la cinta asfáltica, esta tarde, en Avenida San Martín y Rondeau. La situación fue advertida por vecinos que llamaron de inmediato al servicio de emergencias del Hospital Pirovano.

Se hicieron presentes inspectores de tránsito quienes se ocuparon de la situación hasta tanto llegó personal del Centro Municipal de Salud, quienes determinaron el traslado del hombre para atender preventivamente su estado general de salud.

