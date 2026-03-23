Cayó un avión Hércules en Colombia con 100 soldados a bordo

23 marzo, 2026 0

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó este lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El incidente ocurrió minutos después del despegue desde el aeropuerto local.

La aeronave transportaba 100 soldados de la Fuerza Pública.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el hecho en su cuenta de X. Expresó profundo dolor por el suceso. Unidades militares ya trabajan en el lugar para atender la emergencia.

Las autoridades buscan determinar el número de víctimas y las causas del siniestro.

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